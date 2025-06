Polícia Militar prende suspeito de furtar cabos telefônicos em Rio Verde de MT

Na madrugada desta segunda-feira (2), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar cabos telefônicos na região central de Rio Verde de Mato Grosso (MS).

A prisão aconteceu após a guarnição realizar patrulhamento pela Avenida Barão do Rio Branco e identificar indícios de crime.

Os policiais avistaram um cabo de cerca de 100 metros estendido no meio da via e um bueiro aberto, o que indicava uma possível ação criminosa. Próximo ao local, uma caminhonete, com placas de outro estado, chamou a atenção dos militares.

O veículo estava estacionado com a carroceria aberta e carregada de ferramentas e coletes refletivos.

Durante a averiguação, a equipe recebeu vídeos de populares que mostravam suspeitos utilizando o mesmo veículo para tentar furtar fios. Pouco depois, um homem chegou ao local e deixou outra pessoa, que assumiu a direção da caminhonete.

Ambos os veículos tentaram fugir em alta velocidade ao serem abordados pelos policiais, desobedecendo as ordens de parada.

Após um acompanhamento tático, os policiais efetuaram disparos de advertência para conter a fuga e conseguiram abordar o condutor da caminhonete nas proximidades da BR-163, sentido Coxim.

O suspeito alegou que apenas estava dando carona para uma pessoa e que a havia deixado perto do outro veículo. No entanto, durante a busca na caminhonete, foram encontrados materiais compatíveis com os usados no furto dos cabos telefônicos.

Com isso, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. O segundo suspeito, que estava conduzindo a caminhonete, conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

*Com informações da PMMS