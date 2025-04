Polícia Militar recebe 42 motocicletas e 89 fuzis para reforçar policiamento em Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) recebeu nesta semana, 42 motocicletas de alta cilindrada e 89 fuzis que serão destinados às unidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados.

O investimento, que ultrapassa R$ 4,4 milhões, tem como objetivo fortalecer o policiamento ostensivo, ampliar a mobilidade operacional e reforçar as ações de combate à criminalidade no Estado.

Os novos equipamentos foram entregues em uma solenidade que reuniu o governador Eduardo Riedel (PSDB), a primeira-dama Mônica Riedel, o vice-governador Barbosinha (PSD), além de parlamentares, prefeitos, autoridades das forças de segurança e representantes das Forças Armadas.

Durante o evento, o governador destacou a importância da segurança pública não apenas para a população local, mas também no contexto da integração sul-americana. Riedel citou a reunião realizada no dia anterior em Brasília com o presidente do Chile, que ressaltou a relevância da segurança pública para o sucesso da Rota Bioceânica. “Não há crescimento e desenvolvimento sem um ambiente de ordem e de paz”, afirmou.

O comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, afirmou que os novos equipamentos ampliam a capacidade operacional da corporação e reforçam o compromisso com a promoção da paz social.

“A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirma o seu compromisso com os princípios da boa governança pública, com transparência e eficiência administrativa”, declarou.

A entrega faz parte das comemorações pelos 190 anos da PMMS, que também incluiu a outorga da Medalha Tiradentes, homenagem concedida a 127 personalidades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento da instituição.

Além da entrega dos novos equipamentos, a solenidade também foi marcada pela homenagem histórica a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, símbolo da luta pela liberdade e patrono das polícias Militar e Civil no Brasil.

*Com informações da Sejusp