Polícia pede ajuda para identificar autor de estupro na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) pede a ajuda da população para identificar e localizar o autor de um crime de estupro no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

O crime ocorreu no dia 22 de julho, mas só agora, depois de esgotar a investigação sem sucesso na localização do autor, é que a Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) pede a ajuda a os moradores da Capital.

Segundo o registro, a vítima é uma jovem de 22 anos. Ela foi surpreendida por um homem armado com um canivete enquanto caminhava para casa, depois de sair da academia.

No dia do crime, o agressor usava um casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Depois de render a vítima, ele praticou violência sexual contra a mulher, ameaçando-a com a arma e agredindo-a durante o ato. Após o crime, ele fugiu do local.

Quem tiver informações que possam ajudar na identificação do suspeito pode entrar em contato com o Setor de Crimes Sexuais da Polícia Civil pelo telefone (67) 99199-0726.

Acompanhe imagens da ação: