Polícia prende dois suspeitos por execução ligada ao tráfico em Miranda

Dois homens foram presos nos últimos dias sob suspeita de envolvimento no assassinato de um homem de 35 anos, ocorrido em outubro de 2024 em Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande.

O crime, segundo a investigação, foi encomendado por uma facção paulista, após a vítima migrar para uma facção carioca, devido a uma dívida de drogas.

As investigações apontam que a vítima havia recebido entorpecentes do PCC para comercialização, mas não efetuou o pagamento. Com receio de represálias, se filiou ao Comando Vermelho buscando proteção.

A troca de facção foi interpretada como traição, resultando na ordem de execução vinda da liderança do PCC em São Paulo.

A última prisão relacionada ao crime ocorreu na noite de quarta-feira (25), quando policiais civis da Delegacia de Miranda, com apoio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem, de 32 anos, morador de Aquidauana. Ele é apontado como responsável por fornecer a arma usada na execução.

No dia 20, a Polícia Rodoviária Federal já havia prendido um outro suspeito, de 27 anos, também suspeito de envolvimento no homicídio. De acordo com as investigações, ele teria sido o responsável pela logística do crime e pela organização das funções dos envolvidos.

A execução foi realizada por Deivid Lopes Miranda, de 27 anos, que desceu de uma motocicleta e disparou ao menos cinco tiros contra a vítima, em sua residência. O piloto da moto era um adolescente de 17 anos, que já teve a internação decretada e cumprida em março deste ano. O jovem foi condenado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os dois presos responderão por homicídio qualificado por motivo torpe, cuja pena varia de 12 a 30 anos de prisão. Já Deivid Lopes Miranda, autor dos disparos, continua foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas anonimamente pelos telefones (67) 99223-5802 ou (67) 99287-6871.

*Com informações da Polícia Civil de MS