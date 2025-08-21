Operação em Campo Grande prende empresários por furto de energia elétrica

Na manhã desta quinta-feira (21), a 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande deflagrou uma operação de combate ao furto de energia elétrica que resultou na prisão de dois empresários da capital. A ação foi realizada com apoio da Energisa e da Perícia Técnica, após levantamentos que indicaram irregularidades em diversos estabelecimentos.

De acordo com a Polícia Civil, foram fiscalizados cinco pontos comerciais, todos com indícios de fraude no sistema de energia. Em dois deles, os empresários responsáveis foram detidos em flagrante. Um terceiro indivíduo foi conduzido à delegacia e formalmente indiciado, enquanto outros dois comerciantes não foram localizados no momento da operação.

Detalhes da Operação contra Furto de Energia Elétrica

As investigações apontaram que as fraudes vinham sendo praticadas há pelo menos seis meses, gerando um prejuízo significativo à concessionária de energia e à sociedade. Além do impacto econômico, a prática ilegal representa riscos graves de incêndios e explosões, já que as ligações clandestinas costumam ser realizadas de forma improvisada.

Implicações Legais e Riscos Associados

A Polícia Civil destacou que o furto de energia atinge diretamente os consumidores regulares, já que o custo das perdas é repassado à tarifa. Também reforçou que a prática, seja pela ligação direta na rede ou pela adulteração no medidor, configura crime conforme o Código Penal, podendo resultar em prisão em flagrante com base nos artigos 155 (furto) ou 171 (estelionato).

A operação, segundo a 3ª Delegacia de Polícia, reforça o compromisso com a segurança pública e a preservação da legalidade no fornecimento de serviços essenciais.