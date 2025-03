Polícia prende familiares de suspeito de estupro em Nova Andradina por tentativa de coação

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (10), um homem de 35 anos e uma mulher de 54 anos, acusados de tentar coagir a vítima e uma testemunha do caso de estupro registrado no último domingo (9), em Nova Andradina.

Os presos são filho e irmã do suspeito, um homem de 52 anos, que já está detido por estupro de vulnerável.

Segundo a investigação, a jovem de 23 anos, vítima do crime, dormia na casa de uma amiga — sobrinha do suspeito — após uma confraternização. Durante a madrugada, ela acordou na cama do homem, com hematomas e sinais de abuso sexual.

O suspeito foi preso em flagrante no bairro Argemiro Ortega e confessou o crime durante o interrogatório.



Nesta segunda-feira, o filho e a irmã do suspeito teriam procurado a vítima e uma testemunha com o objetivo de pressioná-las a mudar seus depoimentos. Diante da denúncia, uma equipe da Polícia Civil foi acionada e prendeu os dois por coação no curso do processo.