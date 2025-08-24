Veículos de Comunicação
FORAGIDO DE SP

Polícia prende em Dourados foragido condenado por homicídio de enteada em São Paulo

Adriano Hany

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados, prendeu neste sábado (23) um homem de 61 anos condenado a mais de 25 anos de prisão por homicídio qualificado.

O condenado era considerado foragido da Justiça de São Paulo e estava escondido em Mato Grosso do Sul.

As equipes receberam informações da Polícia Civil paulista sobre o paradeiro do indivíduo e iniciaram buscas pela cidade até localizá-lo em uma oficina mecânica onde trabalhava.

Identificado pelas iniciais C.J.B.S., ele foi condenado pelo assassinato da enteada de 14 anos, em 2012, na cidade de Praia Grande (SP). Segundo o inquérito conduzido pela polícia paulista, ele a ex-esposa e a companheira dela, teriam matado a adolescente por meio de espancamento.

Em seguida, o corpo foi descartado às margens da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, onde acabou encontrado por um caminhoneiro.

O julgamento dos envolvidos ocorreu somente em 2025. A mãe da vítima e a namorada dela já cumprem pena, enquanto o ex-padrasto permanecia foragido até ser capturado em Dourados.

Agora, o homem permanece à disposição da Justiça, que deverá providenciar sua transferência para o Estado de São Paulo a fim de cumprir a pena imposta pela condenação.

