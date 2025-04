Polícia prende suspeita de triplo homicídio em Dourados

Um crime chocante abalou a área de retomada indígena Avaité Mirim, na zona rural de Dourados, nos fundos da Aldeia Bororó. Três pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de uma residência na manhã de 31 de março, por volta das 8h30. As vítimas foram identificadas como Fabiana Benites Amarilha, de 36 anos, sua filha Mariana Amarilha Paula, de apenas um ano, e Liria Isnarde Batista, uma idosa. A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), com apoio da Polícia Militar, após investigação identificou e prendeu uma suspeita de 29 anos pelo triplo homicídio.

As equipes policiais foram acionadas logo após o crime e iniciaram os levantamentos no local, com apoio da Perícia Criminal. Os corpos, completamente queimados, estavam dentro da casa destruída pelo fogo. Testemunhas relataram ter visto uma mulher saindo da residência momentos antes das chamas se alastrarem, o que direcionou as investigações. Vestígios e objetos recolhidos no local, aliados a depoimentos, confirmaram a dinâmica do crime.

A suspeita, identificada durante as diligências, apresentava queimaduras recentes, compatíveis com o horário do incêndio, o que foi constatado por perícia médico-legal. Segundo a investigação, ela desferiu um golpe com um pedaço de concreto contra a idosa Liria, asfixiou a criança de um ano e, por fim, ateou fogo na casa usando um líquido inflamável, enquanto Fabiana, de 36 anos, dormia. Ao fugir, a autora foi atingida pelas chamas, o que causou suas lesões.

Com base nas provas técnicas e testemunhais, a mulher, que é indígena, foi presa em flagrante por triplo homicídio qualificado. A polícia descartou a participação de outros envolvidos e qualquer motivação ligada a questões de direitos indígenas.