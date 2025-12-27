Polícia prende suspeito de disparos durante Natal na Capital

Um jovem de 19 anos foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite de quinta-feira (26), em Campo Grande, após ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros e munições. Ele é suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo em via pública durante uma confraternização de Natal.

A prisão ocorreu após vídeos com os disparos circularem nas redes sociais; a arma e 60 munições foram apreendidas em uma residência próxima ao local dos fatos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Batalhão de Choque foi informada sobre uma grande aglomeração registrada entre os dias 24 e 25 de dezembro, na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, onde indivíduos teriam realizado disparos de arma de fogo em via pública. As ações foram registradas em vídeos divulgados nas redes sociais.

Durante patrulhamento na região, os policiais receberam informações de que um jovem de 19 anos teria participado da ocorrência e estaria de posse de uma pistola. A equipe foi até um endereço nas proximidades, na Rua Visconde de Cairu, onde fez contato com os pais do suspeito.

Os genitores relataram que o filho havia entrado na casa da avó com uma mochila e saído sem ela. Com autorização da família, a polícia entrou no imóvel e localizou a mochila na sala da residência. No interior, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, um carregador e 60 munições, sendo 48 de calibre 9mm e 12 de calibre .380.