Polícia prende suspeito de matar homem no Aero Rancho

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) prenderam um homem, de 21 anos, suspeito de homicídio qualificado, crime ocorrido no domingo (20), no bairro Aero Rancho, na Capital. Ele teria matado a vítima, de 32 anos, a tiros.

A prisão ocorreu durante a noite desta segunda-feira (21) – quando o suspeito ateava fogo em peças de roupa usadas no crime. A polícia apreendeu as pelas, além de uma placa de motocicleta furtada – durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e teve participação da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande.