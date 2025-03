Polícia prende suspeito envolvido em três homicídios ligados ao tráfico em Campo Grande

A prisão de um jovem de 22 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de Thiago Leite Neves, conhecido como “Diabolin”, levou à elucidação de outros dois homicídios em Campo Grande. O caso teve desdobramentos importantes após investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Diabolin” foi morto no dia 10 de março, em frente à residência onde morava, no Bairro Dom Antônio. O crime, segundo as investigações, teria sido motivado por disputas ligadas ao tráfico de drogas. O suspeito preso teria pilotado a motocicleta utilizada no assassinato.

Ao cumprir o mandado de prisão temporária contra o autor, em 20 de março, a polícia encontrou com ele uma pistola Glock calibre 9mm, mesmo calibre utilizado nas execuções investigadas.

Durante interrogatório, o suspeito confessou participação direta em outros dois assassinatos ocorridos no início deste ano.

Um deles vitimou Filipe Augusto de Brito Correa, assassinado no dia 1º de fevereiro dentro de sua oficina mecânica. O suspeito admitiu ter sido o autor dos disparos e afirmou que a vítima foi morta a mando de um traficante, após supostamente ter prejudicado seus negócios.

Ele não revelou quem pilotava a moto no dia do crime nem quem seria o mandante.

O outro homicídio confessado pelo homem foi o de Douglas Cosme dos Santos Rocha, conhecido como “Cuiabano”, ocorrido em 8 de fevereiro, também motivado por uma dívida relacionada ao tráfico.

O suspeito novamente não forneceu detalhes sobre o comparsa que pilotou a moto durante esse assassinato.

No caso de “Diabolin”, o autor explicou à polícia que estava sendo ameaçado pela vítima e confirmou ter monitorado seus passos, sendo o responsável por pilotar a moto que levou outro criminoso até o local. Este atirador morreu no último dia 20, durante confronto com a Polícia Militar.

*Com informações da PCMS