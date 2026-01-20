Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia prende suspeitos de golpe milionário com cartões

Operação Chargeback cumpre cinco prisões e 15 mandados de busca em Campo Grande

Karina Anunciato

Operação Chargeback
Grupo é investigado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro Foto: PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) prendeu cinco pessoas durante a deflagração da Operação Chargeback, realizada nesta terça-feira (20) em Campo Grande. A ação também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de envolvimento em crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), com coordenação do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e apoio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Investigação e Operação Chargeback

De acordo com as investigações, o grupo atuava desde 2023 aplicando golpes por meio de máquinas de cartão e cartões de crédito de terceiros, obtidos de forma ilícita. Os suspeitos simulavam vendas, solicitavam a antecipação dos valores junto às instituições financeiras e, posteriormente, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as transações.

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado às instituições financeiras já ultrapassa R$ 4 milhões. Em razão da apuração, a Justiça autorizou as prisões cautelares, além do bloqueio de bens e valores dos investigados.

Apreensões e Bloqueio de Bens

Durante a operação, houve o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 2 milhões em contas bancárias ligadas ao grupo criminoso. Também foram apreendidos uma pistola Glock com numeração adulterada, carregadores, cerca de 100 munições calibre 9 mm, oito máquinas de cartão, aproximadamente 40 cartões de crédito, um veículo importado, além de celulares, computadores e outros equipamentos.

Os presos permanecem custodiados e à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar o total do prejuízo causado pelo esquema.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos