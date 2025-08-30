Polícia prende dois suspeitos de tentar executar rivais do CV em Chapadão do Sul

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu dois integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Chapadão do Sul nesta sexta-feira (29). A ação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia local após denúncia sobre a presença de um grupo criminoso no município com o objetivo de cometer execuções contra membros do Comando Vermelho (CV). A operação teve grande êxito no combate ao pcc na região.

Monitoramento e prisões

Segundo apuração, o grupo criminoso, ligado ao pcc, estava em Chapadão do Sul desde 22 de agosto à procura de rivais. Após dias de diligências e campanas, a equipe de investigação identificou a residência onde os suspeitos se reuniam. Durante a operação, foi preso D.L.M. (28 anos), procurado por homicídio contra um membro do CV em Miranda/MS. Outro integrante, identificado como J.V.S. (27 anos), também foi detido no endereço.

Apreensões

No imóvel, os policiais encontraram duas armas de fogo — revólveres calibre .38 — e 24 munições do mesmo calibre. Uma das armas estava desmontada para manutenção. Após a ação, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul. As apreensões são parte do esforço para desmantelar células do pcc.

Contexto e investigação

O caso segue sob investigação para elucidar o vínculo entre os presos e os planos de ataques contra a facção rival. A ação evidencia o esforço da Polícia Civil em desarticular células criminosas que promovem violência e disputas territoriais no estado, especialmente aquelas associadas ao pcc.