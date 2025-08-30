Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ELIMINANDO A CONCORRÊNCIA

Polícia prende dois suspeitos de tentar executar rivais do CV em Chapadão do Sul

Polícia Civil prende dois suspeitos do PCC em Chapadão do Sul, com armas apreendidas. Operação investiga planos de execução contra CV.

Adriano Hany

Polícia Civil prende dois suspeitos do PCC em Chapadão do Sul em operação contra planos de execução.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu dois integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Chapadão do Sul nesta sexta-feira (29). A ação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia local após denúncia sobre a presença de um grupo criminoso no município com o objetivo de cometer execuções contra membros do Comando Vermelho (CV). A operação teve grande êxito no combate ao pcc na região.

Monitoramento e prisões

Segundo apuração, o grupo criminoso, ligado ao pcc, estava em Chapadão do Sul desde 22 de agosto à procura de rivais. Após dias de diligências e campanas, a equipe de investigação identificou a residência onde os suspeitos se reuniam. Durante a operação, foi preso D.L.M. (28 anos), procurado por homicídio contra um membro do CV em Miranda/MS. Outro integrante, identificado como J.V.S. (27 anos), também foi detido no endereço.

Apreensões

No imóvel, os policiais encontraram duas armas de fogo — revólveres calibre .38 — e 24 munições do mesmo calibre. Uma das armas estava desmontada para manutenção. Após a ação, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul. As apreensões são parte do esforço para desmantelar células do pcc.

Contexto e investigação

O caso segue sob investigação para elucidar o vínculo entre os presos e os planos de ataques contra a facção rival. A ação evidencia o esforço da Polícia Civil em desarticular células criminosas que promovem violência e disputas territoriais no estado, especialmente aquelas associadas ao pcc.

