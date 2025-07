Polícia prende três e apreende cocaína e crack em operação em Maracaju

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Maracaju, deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Última Forma, com apoio da Polícia Militar, resultando na prisão de três pessoas e na apreensão de aproximadamente 2 kg de drogas. O prejuízo estimado ao crime organizado é superior a R$ 100 mil, segundo as autoridades.

A ação teve como foco três imóveis identificados como pontos estratégicos para o tráfico de drogas na cidade. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracaju, após investigações conduzidas pela equipe de inteligência da Polícia Civil.

Em um dos endereços — uma construção em andamento — os policiais localizaram dois cofres embutidos na parede e camuflados como tomadas elétricas. Dentro deles, foram apreendidos cerca de 1,5 kg de cocaína pura e 500 gramas de crack. De acordo com a polícia, o imóvel seria de propriedade de um traficante que morreu no início da semana, e a obra estaria sendo financiada com recursos provenientes do tráfico de drogas.

No segundo imóvel, utilizado como base de distribuição, foram detidos dois homens e uma mulher, todos já conhecidas pela polícia por envolvimento com o tráfico. No local, os policiais apreenderam:

Uma balança de precisão

Um simulacro de pistola

Oito munições intactas calibre .38

Um tablete de maconha (680g) e 14g fracionados da mesma droga

Quatro celulares

Uma máquina de cartão

Duas bases de carregador de rádio comunicador

R$ 45 em dinheiro

Uma câmera digital

A investigação continua e os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Maracaju, onde permanecem à disposição da Justiça. O material apreendido passará por perícia e deverá integrar novos desdobramentos do inquérito.

*Com informações e fotos da Polícia Civil