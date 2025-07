Polícia procura suspeito de matar namorada a golpe de facão em Costa Rica

A Polícia Civil procura o suspeito de matar a namorada a golpes de facão em Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na sexta-feira (27), à noite, em Costa Rica, região norte do Estado.

Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), este é o 17° caso de feminicídio no estado só este ano. A vítima de 41 anos, foi encontrada sem vida em um kitnet localizado nos fundos de um comércio no centro da cidade.

O principal suspeito do crime é o namorado, de 40 anos. Ele foi visto por testemunhas deixando o local por volta das 20h, em alta velocidade, conduzindo uma motocicleta. Até o momento, o veículo usado na fuga ainda não foi localizado.

Durante a perícia no local do crime, foram encontrados um facão e outros vestígios que agora estão sendo analisados. Além disso, a carteira de habilitação do suspeito e um documento de identidade da vítima estavam sobre a cama. Vizinhos relataram ter ouvido discussões entre o casal durante a tarde.

No domingo, a Polícia Civil, que investiga o caso, solicitou o apoio da população para localizar o foragido. Informações que possam ajudar no paradeiro do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone (67) 3247-6500, que também funciona via WhatsApp.