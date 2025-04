Curso inédito habilita policiais civis a cumprir medidas protetivas em MS

Policiais civis e militares de Mato Grosso do Sul foram habilitados para atuar diretamente na execução de medidas protetivas de urgência.

A autorização passa a valer após a realização de um curso inédito promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJMS), em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A formação permite que agentes da segurança pública realizem tarefas antes exclusivas de oficiais de justiça, como intimações, afastamento de agressores do convívio com as vítimas e cumprimento de mandados de prisão.

O curso recebeu o nome de “oficial de justiça ad hoc” e visa dar mais agilidade ao cumprimento das decisões judiciais em casos de violência doméstica.

A mudança deve impactar diretamente o tempo de resposta em situações emergenciais, especialmente em regiões onde o número de oficiais de justiça é reduzido.

Agilidade no Cumprimento de Decisões Judiciais

A capacitação teve participação de profissionais da segurança e do judiciário, incluindo representantes da Polícia Civil especializados no atendimento às mulheres em situação de violência.

Com a nova atribuição, espera-se reduzir gargalos na aplicação da Lei Maria da Penha e ampliar o alcance das medidas protetivas, fortalecendo o enfrentamento à violência de gênero no estado.