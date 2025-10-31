Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INTERIOR

Policial ajuda a salvar bebê de um mês engasgado em Corumbá

Criança foi socorrida após o irmão correr até uma viatura pedindo ajuda

Fernando de Carvalho

Criança foi socorrida após o irmão correr até uma viatura pedindo ajuda - Foto: Divulgação/PMMS
Criança foi socorrida após o irmão correr até uma viatura pedindo ajuda - Foto: Divulgação/PMMS

Um bebê de apenas um mês de idade foi salvo após se engasgar na noite desta quinta-feira (30), no bairro Dom Bosco, em Corumbá. O socorro ocorreu depois que uma criança de cerca de 10 anos correu até uma viatura pedindo ajuda, dizendo que o irmão estava sem respirar.

A equipe seguiu até o endereço informado e encontrou a mãe em frente à casa, em estado de desespero, com o bebê inconsciente nos braços. Uma policial realizou a manobra de desobstrução das vias respiratórias, conhecida como tapotagem, conseguindo fazer com que o recém-nascido voltasse a respirar.

Após o atendimento, os agentes permaneceram no local até que a criança apresentasse sinais vitais estáveis e estivesse fora de perigo. A mãe, muito emocionada, agradeceu pela ajuda recebida no momento de aflição.

*Com informações da PMMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos