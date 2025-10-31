Policial ajuda a salvar bebê de um mês engasgado em Corumbá

Um bebê de apenas um mês de idade foi salvo após se engasgar na noite desta quinta-feira (30), no bairro Dom Bosco, em Corumbá. O socorro ocorreu depois que uma criança de cerca de 10 anos correu até uma viatura pedindo ajuda, dizendo que o irmão estava sem respirar.

A equipe seguiu até o endereço informado e encontrou a mãe em frente à casa, em estado de desespero, com o bebê inconsciente nos braços. Uma policial realizou a manobra de desobstrução das vias respiratórias, conhecida como tapotagem, conseguindo fazer com que o recém-nascido voltasse a respirar.

Após o atendimento, os agentes permaneceram no local até que a criança apresentasse sinais vitais estáveis e estivesse fora de perigo. A mãe, muito emocionada, agradeceu pela ajuda recebida no momento de aflição.

*Com informações da PMMS