Polícias de MS e GO apreendem 274 kg de maconha em operação em Costa Rica

Uma operação integrada entre forças de segurança de Mato Grosso do Sul e Goiás resultou na apreensão de 274 quilos de maconha em Costa Rica. A ação foi realizada na madrugada deste sábado (3).

Durante a abordagem, as equipes prenderam um homem de 28 anos, natural de Rondônia. Ele transportava a droga em um carro de passeio, vindo da fronteira com o Paraguai e com destino ao Mato Grosso.

Ação integrada das polícias

Participaram da operação:

Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), da PMMS

Polícia Militar de Costa Rica (4ª CIPM)

Polícia Civil de Costa Rica

Comando de Operações de Divisas (COD), da PM de Goiás

As equipes identificaram o veículo após troca de informações entre as forças policiais. Durante a fiscalização, os policiais localizaram 309 tabletes de maconha escondidos no interior do automóvel.

Operação contou com forças integradas da PM e Polícia Civil de Costa Rica, BPMRv da PMMS e Comando de Operações de Divisas (COD) da PM de Goiás – Foto: Reprodução/PCMS

Prisão e encaminhamento

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o carro e a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica. Ele foi autuado por tráfico interestadual de drogas.

Combate ao tráfico nas fronteiras

A operação reforça o trabalho de combate ao tráfico de entorpecentes em rotas que ligam a fronteira com outros estados brasileiros. A região é usada com frequência por organizações criminosas para o transporte de grandes cargas de drogas.