Política benefícios fiscais do governo estadual alavanca setor secundário de MS

No quadro Menos Imposto, Mais Emprego desta quarta-feira (29), o diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, Clauber Aguiar, falou sobre o setor secundário, a indústria sul-mato-grossense.

Conforme Clauber, o setor ocupa um papel relevante na economia estadual e, com a produção agropecuária, vocação de Mato Grosso do Sul segundo ele, acaba atraindo a implantação de mais indústrias no estado.