Políticos de Mato Grosso do Sul reagem à prisão de Bolsonaro

Políticos de Mato Grosso do Sul, aliados e opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliaram a prisão preventiva cumprida na manhã deste sábado (22). Nas redes sociais, senadores e deputados sul-mato-grossenses reagiram à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
A senadora, aliada de Bolsonaro e ex-Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Tereza Cristina (PP), availou em nota, a prisão como injusta e desejou solidariedade ao ex-presidente.
“Lamento profundamente a notícia da prisão preventiva, inesperada
abusiva, do presidente Bolsonaro. Uma sequência de arbitrariedades.
Todos sabemos da fragilidade de sua saúde. Minha total solidariedade a ele e sua família. É fundamental que o devido processo legal seja rigorosamente respeitado. O Brasil precisa de segurança institucional; não de mais instabilidade – e de respeito, sempre, aos direitos e garantias constitucionais”, reagiu a senadora.
O PL em Mato Grosso do Sul, presidido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), lamentou em nota, e definiu a prisão como “precipitada”.
“O PL de Mato Grosso do Sul lamenta a precipitada prisão do presidente Jair Bolsonaro, antes do esgotamento do devido processo legal.
Mais do que nunca, é hora de união das lideranças e das bases de centro-direita para permanecerem firmes e vigilantes na defesa da liberdade, da justiça e dos direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro”, em nota do Partido.
A deputada federal e opositora do ex-presidente Camila Jara (PT), celebrou a prisão nas redes sociais.
Grande dia! A prisão preventiva do Bolsonaro se tornou inevitável após a tornozeleira do ex-presidente ser violada na noite dessa sexta. Além disso, um dos seus filhos convocou uma vigília em frente à casa onde o pai cumpria prisão domiciliar. Os investigadores viram na tornozeleira violada e na confusão que uma manifestação causaria em frente à casa de Bolsonaro um cenário de tentativa de fuga. Ou seja, ninguém precisa fazer mal à família Bolsonaro: eles próprios se encarregam de se enrolar”, comemorou a deputada.
O deputado federal e aliado de Bolsonaro Marcos Pollon (PL), classificou nas redes sociais, a prisão preventiva como um ataque à democracia.
“A prisão do Bolsonaro é um escândalo e um ataque frontal à democracia. Rasgam a Constituição, transformam a “justiça” em arma de perseguição e empurram o Brasil rumo à ditadura. Podem calar um homem, não milhões“, afirmou o deputado.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22). A Polícia Federal informou que cumpriu mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).