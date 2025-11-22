Políticos de Mato Grosso do Sul reagem à prisão de Bolsonaro

Políticos de Mato Grosso do Sul, aliados e opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliaram a prisão preventiva cumprida na manhã deste sábado (22). Nas redes sociais, senadores e deputados sul-mato-grossenses reagiram à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A senadora, aliada de Bolsonaro e ex-Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Tereza Cristina (PP), availou em nota, a prisão como injusta e desejou solidariedade ao ex-presidente.

“Lamento profundamente a notícia da prisão preventiva, inesperada

abusiva, do presidente Bolsonaro. Uma sequência de arbitrariedades.

Todos sabemos da fragilidade de sua saúde. Minha total solidariedade a ele e sua família. É fundamental que o devido processo legal seja rigorosamente respeitado. O Brasil precisa de segurança institucional; não de mais instabilidade – e de respeito, sempre, aos direitos e garantias constitucionais”, reagiu a senadora.

O PL em Mato Grosso do Sul, presidido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), lamentou em nota, e definiu a prisão como “precipitada”.