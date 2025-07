Polo furtado no Paraná é recuperado em Paranhos

Um carro com registro de furto no Paraná foi recuperado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) nesta quarta-feira (23), em Paranhos, município localizado na região de fronteira com o Paraguai. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio policial na rodovia MS-295, próximo ao posto da Iagro. Os militares pararam um veículo VW Polo e, após checagem das placas e demais identificações, constataram que o carro havia sido furtado no início do mês na cidade de Toledo (PR).

Ao ser questionado, o motorista afirmou que pegou o veículo com um desconhecido em Cascavel (PR) e receberia R$ 500 para entregá-lo em Paranhos.

O suspeito, o carro e os documentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

*Com informações do DOF