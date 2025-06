Ponte Bioceânica atinge 76% de conclusão e fortalece integração regional

A construção da Ponte Bioceânica, que ligará Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho, no Brasil, alcançou 76% de conclusão até maio de 2025. Este projeto se consolida como um marco de integração entre países sul-americanos. Parte fundamental do Corredor Rodoviário Bioceânico, essa estrutura conectará os oceanos Atlântico e Pacífico, atravessando o Chaco Paraguaio e promovendo ganhos logísticos significativos para a região.

O avanço das obras reflete o comprometimento com a modernização da infraestrutura viária e com o fortalecimento da logística regional. Do lado paraguaio, o aterro de acesso já está com a camada concluída e os trabalhos de nivelamento seguem em ritmo constante. Os ensaios laboratoriais com solo melhorado estão sendo realizados, etapa que precede a aplicação do subleito aprimorado.

Nos acessos à ponte, elementos de segurança e suporte seguem em montagem. A guia anticolisão já chega ao vão 8, enquanto a antissuicídio atinge o vão 6. O muro de suporte para os ladrilhos da calçada avança até o vão 4. Simultaneamente, a produção dos ladrilhos continua no canteiro paraguaio, evidenciando o foco também nos detalhes funcionais e estéticos da obra.

Avanços Estruturais e Engenharia

Do ponto de vista estrutural, um dos marcos mais relevantes se dá no píer nº 13, no lado do Paraguai. Ali, foi removida a fôrma do segmento de queima e montado o carro de avanço, possibilitando o início do convés principal. Os mastros atingiram a 20ª de 27 elevações previstas em cada lado. O pós-tensionamento dos cabos está em andamento, processo essencial para a estabilidade da ponte.

No lado brasileiro, em Porto Murtinho, as obras também evoluem rapidamente. No píer nº 14, as treliças dos segmentos D3 e D3′ estão sendo instaladas. A tensionamento das cordoalhas nos mastros e o carregamento das lajes inferiores no píer nº 27 mostram o progresso contínuo na engenharia da estrutura.

Financiamento e Execução

Essa construção binacional está sendo executada pelo Consórcio PYBRA, com fiscalização do Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC) do Paraguai. O financiamento é da Itaipu Binacional. A ponte é considerada estratégica para o comércio exterior, especialmente para o Paraguai, que ganha em competitividade ao ampliar sua capacidade de escoamento de produtos para os dois oceanos.

Impacto e Integração Sul-Americana

Quando finalizada, a Ponte Bioceânica transformará a logística da América do Sul. Ela conectará rotas comerciais do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Essa infraestrutura não apenas encurta distâncias, mas também inaugura uma nova era de integração física e econômica entre nações vizinhas.