Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CORREDOR BIOCEÂNICO

Brasil e Chile alinham compromissos em Campo Grande para viabilizar Corredor Bioceânico em 2026

Evento reuniu autoridades brasileiras e chilenas para discutir logística, comércio e integração cultural na rota que deve ligar Mato Grosso do Sul ao Pacífico

Fernando de Carvalho e Ana Lorena Franco

Evento discutiu logística, comércio e integração cultural na rota que deve ligar Mato Grosso do Sul ao Pacífico - Foto: Ana Lorena Franco/Portal RCN67
Evento discutiu logística, comércio e integração cultural na rota que deve ligar Mato Grosso do Sul ao Pacífico - Foto: Ana Lorena Franco/Portal RCN67

O futuro do Corredor Bioceânico esteve no centro das atenções em Campo Grande, nesta quarta-feira (3), durante a Roda de Negócios Brasil-Chile. O encontro reuniu representantes dos dois países e destacou tanto os avanços em infraestrutura quanto os impactos econômicos e culturais que a rota deve gerar nos próximos anos.

Obras e prazos para a ponte e a alça

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, detalhou os investimentos federais e reafirmou que a ponte sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho, será inaugurada no primeiro semestre de 2026. A conclusão da alça de acesso deve ocorrer até o final do mesmo ano.

“Essa obra já não é mais promessa, é realidade. O dinheiro está garantido no orçamento e a conclusão acontecerá até o final de 2026”, afirmou Tebet.

Ela explicou que o orçamento federal reservou R$ 551 milhões apenas para a alça da ponte, além de recursos para aduanas, segurança de fronteira e conectividade digital.

Integração regional como política de Estado

Simonete Tebet durante o evento – Foto: Ana Lorena Franco/Portal RCN67

Para Tebet, o projeto vai além da logística. “Durante muito tempo, o Brasil viveu de costas para a América do Sul. Hoje podemos dizer que somos irmãos e que esse projeto é uma política de Estado, não de governo”, destacou.

A ministra também apontou que o corredor deve reduzir em até três semanas o tempo de transporte de cargas para a Ásia, o que pode dobrar a integração comercial entre os países da região em cinco anos.

Comércio equilibrado com o Chile e novos mercados

O governador Eduardo Riedel (PP) reforçou que a rota deve ampliar a presença do Brasil em mercados estratégicos. Em 2024, Mato Grosso do Sul exportou US$ 210 milhões para o Chile e importou US$ 197 milhões.

“Isso vai incrementar muito essa relação comercial, mas também todo o desenvolvimento logístico para exportação para outros países e importação de outros países”, afirmou.

Ele destacou ainda a expectativa de crescimento das exportações para o continente asiático: “Não só para a China, mas para os mercados asiáticos. Estamos falando do Sudeste Asiático, da China, do Japão, do Vietnã, da Indonésia, da Malásia e de Singapura”.

Visão chilena: portos modernizados e menos burocracia

Do lado chileno, o ministro de Fomento e Turismo, Álvaro García, lembrou os investimentos feitos em infraestrutura.

“Não só estamos entusiasmados e fazendo lindos discursos, estamos fazendo as obras que se requerem para fazer deste sonho uma realidade. Já investimos na melhoria dos portos de Iquique e Antofagasta, instalamos novas gruas e ampliamos a capacidade de armazenamento”, afirmou.

Ele destacou ainda a aprovação de uma legislação para reduzir entre 30% e 70% o tempo de análise de projetos no Chile, como forma de atrair mais investimentos.

Tarapacá como saída estratégica para o Brasil

O governador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, reforçou o papel de Iquique como porta de entrada para o Brasil no Pacífico.

“O norte de Chile, Tarapacá e Iquique são a grande oportunidade para aumentar a competitividade do Brasil, mas especialmente de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Campo Grande como hub logístico

A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou o papel da capital no projeto, lembrando que a cidade é a maior entre as que compõem a rota.

“Campo Grande se tornará um hub logístico e vai levar desenvolvimento para a região central do nosso país. Abraçamos esse projeto e acreditamos que a capital está preparada para protagonizar essa integração”, afirmou.

Diplomacia e comércio bilateral

Representando o Ministério das Relações Exteriores, Daniela Benjamin destacou a relevância do comércio entre os dois países e o potencial de crescimento.

“Só nesse primeiro semestre de 2025, as exportações brasileiras de carne para o Chile cresceram mais de 30%. O Brasil já é o principal destino de vinho chileno no mundo, e a operacionalização do corredor vai ampliar ainda mais esse dinamismo”, disse.

Ela também ressaltou o papel do turismo e da conectividade aérea, lembrando que mais de 780 mil brasileiros visitaram o Chile em 2024.

Desenvolvimento além da economia

O governador Riedel resumiu o espírito do encontro: “Vai ajudar a desenvolver o Chile, a Argentina, o Paraguai, o Mato Grosso do Sul e, consequentemente, o Brasil. Eu não tenho dúvida que a perspectiva é muito positiva”.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos