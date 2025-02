Ponto de ônibus desabou sobre idosa de 68 anos na Capital

Política em destaque

Resistência em MS ao massacre do bolsonarismo

Desde quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por trama golpista, as lideranças da direita de vários partidos reagiram com força. Todos acusam o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de participar de um sistema para condenar e botar Bolsonaro na cadeia.Em Mato Grosso do Sul, onde a […]