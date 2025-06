Ponto de tráfico é fechado no Nhanhá com mais de 4kg de cocaína apreendidos

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (26) no bairro Vila Marcos Roberto, região do Nhanhá, em Campo Grande. A prisão ocorreu após uma investigação que resultou no fechamento de um ponto de distribuição de entorpecentes, onde foram apreendidos mais de 4 quilos de pasta base de cocaína.

A operação foi conduzida por policiais civis que atuam em conjunto nas delegacias especializadas de repressão ao narcotráfico e a crimes como roubos a banco e sequestros.

A investigação teve início após denúncia anônima relatar que um homem conhecido como “Gordinho” estaria vendendo drogas em uma casa na Rua dos Andes.

Com base nas informações, os agentes iniciaram o monitoramento do local e identificaram intensa movimentação de usuários, reforçando os indícios de tráfico. Durante a vigilância, um homem foi flagrado saindo do imóvel com uma porção de droga. Abordado, ele confirmou ter comprado pasta base de cocaína na residência.

Na sequência, os policiais abordaram o traficante, que tentou fugir, mas foi contido. Ele confessou o crime e indicou onde escondia o entorpecente. Dentro da casa, foram encontradas sete porções grandes de pasta base e outras fracionadas, totalizando 4,1kg da droga.

O material foi apreendido e o homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece preso à disposição da Justiça.

*Com informações do Polícia Civil de MS