População deve redobrar cuidados com energia durante tempestades, orienta Energisa

A previsão de tempestades intensas para os próximos dias em Mato Grosso do Sul acende um alerta para a população. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), o fim de semana deve registrar chuvas fortes, ventos intensos e descargas elétricas, especialmente nas regiões norte e leste do Estado.

As instabilidades começam a se formar a partir desta sexta-feira (10), com pancadas isoladas, mas devem se intensificar entre domingo (12) e segunda-feira (13), quando a quantidade de chuva pode ultrapassar 30 milímetros em 24 horas. Também há risco de queda de granizo e ventos acima de 60 km/h.

Diante da previsão, a Energisa Mato Grosso do Sul informou que manterá seu plano de contingência operacional ativo para reduzir os impactos das tempestades e garantir o fornecimento de energia.

Segundo a concessionária, o monitoramento climático é feito em tempo real, o que permite respostas rápidas em caso de interrupções.

O gerente de operações da Energisa, Helier Fioravante, explica que as equipes estão distribuídas em pontos estratégicos para agilizar atendimentos emergenciais.

“O plano de contingência contempla uma série de procedimentos para garantir a estabilidade do sistema elétrico e a segurança dos clientes em situações adversas”, destacou.

A empresa também reforça cuidados básicos com a rede elétrica durante temporais. A coordenadora de segurança do trabalho, Renata Rodrigues de Paula, recomenda que os moradores desliguem aparelhos eletrônicos da tomada e evitem o uso de chuveiros elétricos durante as chuvas.

“Procure abrigo em local seguro, nada de ficar em áreas abertas ou debaixo de árvores. E nunca toque em fios caídos ou objetos em contato com a rede elétrica”, orienta.

Entre as principais recomendações estão:

Abrigar-se em construções seguras;

Evitar permanecer em locais abertos ou sob árvores;

Não se proteger sob estruturas metálicas;

Manter janelas fechadas dentro de veículos;

Desligar aparelhos sensíveis da tomada;

Não utilizar chuveiro elétrico durante as tempestades.

A Energisa reforça que o atendimento ao cliente funciona 24 horas pelos canais oficiais: aplicativo Energisa On, pelo site, e telefone 0800 722 7272.

*Com informações da Energisa