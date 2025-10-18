Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRABALHO

Porteiros demitidos por portarias virtuais terão direito a indenização, decide TST

Cláusula de acordo coletivo garante dez salários a trabalhadores dispensados após substituição por sistemas automatizados

Fernando de Carvalho

Para o tribunal, a medida representa uma forma de adaptar o mercado de trabalho às novas tecnologias - Foto: Divulgação/TST
Para o tribunal, a medida representa uma forma de adaptar o mercado de trabalho às novas tecnologias - Foto: Divulgação/TST

Porteiros que perderem o emprego por causa da instalação de portarias virtuais — sistemas de monitoramento remoto que substituem o trabalho presencial — terão direito a indenização.

A decisão foi confirmada nesta sexta-feira (17) pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reconheceu a validade de um acordo coletivo entre sindicatos da categoria.

Pelo acordo, condomínios e empresas que optarem pela automação deverão pagar o equivalente a dez salários da categoria a cada funcionário demitido nessas condições. A medida busca reduzir os impactos da tecnologia sobre o emprego, garantindo uma compensação aos trabalhadores substituídos.

A ação foi movida por sindicatos do setor de segurança, que pediam o fim da regra, alegando que ela atrapalharia o avanço tecnológico e a livre concorrência. Mas, para a maioria dos ministros do TST, a cláusula não impede a automação, apenas cria uma forma de equilibrar inovação e proteção social.

Segundo o voto vencedor da ministra Kátia Arruda, o objetivo da norma é proteger os trabalhadores afetados pela troca de postos de trabalho por sistemas automáticos.

A decisão foi aprovada por maioria e mantém a regra válida nos acordos firmados entre os sindicatos de porteiros e de condomínios.

*Com informações do TST

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos