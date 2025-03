Postos de atendimento reforçam segurança dos foliões em Campo Grande

A festa de Carnaval em Campo Grande conta com reforço no atendimento de emergência para garantir mais segurança e bem-estar aos foliões. Dois postos de assistência em saúde foram instalados na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, oferecendo suporte médico durante os principais dias de festa.

Os atendimentos já tiveram início na Esplanada Ferroviária, onde foi registrada demanda principalmente por casos relacionados ao consumo excessivo de álcool. A unidade conta com 11 leitos, entre macas e poltronas para hidratação, e funciona das 14h às 00h.

Na Praça do Papa, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba, o atendimento será realizado nos dias 3 e 4 de março, das 19h às 00h. O local também contará com equipe de plantão composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Para casos mais graves, os foliões também podem buscar assistência nas unidades de pronto atendimento da cidade, como as UPAs e CRSs, que funcionam 24 horas.

A recomendação é que os participantes da folia se mantenham hidratados, bem alimentados e moderem o consumo de bebidas alcoólicas para evitar problemas de saúde durante as celebrações. Em caso de emergência, o atendimento especializado estará disponível nos postos montados para a festa.

*Com informações da Prefeitura de CG