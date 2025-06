Praça Ary Coelho recebe edição do Cultura Vai à Praça nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (6), a Praça Ary Coelho recebe mais uma edição do Festival Cultura Vai à Praça, promovido pela Fundação de Cultura de Campo Grande.

O festival é gratuito, aberto ao público e mistura arte, música e cultura popular. O evento começa às 17h30 e passa a acontecer toda primeira sexta-feira do mês.

Entre os destaques da programação está a apresentação do Grupo Bonde do Flashback, com uma aula de dança aberta ao público. A Orquestra do Colégio Bionatus também se apresenta, com repertório variado, além de outras atrações musicais, como grupos de samba.

Além da música, o festival conta com feira de artesanato e uma área de gastronomia, valorizando o trabalho de artistas, artesãos e cozinheiros locais.

Serviço:

Festival: Cultura Vai à Praça

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Horário: A partir das 17h30