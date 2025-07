Praça da Bolívia recebe feira de adoção de pets no próximo fim de semana

Moradores de Campo Grande que desejam adotar um animal de estimação terão uma nova oportunidade no próximo domingo (13), quando será realizada mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos na Praça da Bolívia, das 9h às 12h.

Ao todo, cerca de 70 filhotes — entre cães e gatos — estarão disponíveis para adoção. Todos os animais passaram por avaliação veterinária, estão vermifugados e vacinados, e os cães receberam a vacina polivalente.

A castração dos pets também está garantida após a adoção, como forma de assegurar o bem-estar dos animais e contribuir para o controle populacional.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. Equipes estarão no local para orientar os interessados sobre os cuidados básicos com os animais, incluindo alimentação, saúde e adaptação ao novo ambiente.

A feira será realizada na Praça da Bolívia, localizada na esquina da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça, na região central da cidade.

*Com informações da Prefeitura de CG