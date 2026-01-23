Prazo do Sisu 2026 termina sexta e oferta inclui vagas na UFMS, UEMS, IFMS e UFGD

As inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu 2026) entram na reta final e terminam nesta sexta-feira (23), às 23h59 (horário de Brasília). O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, plataforma oficial do processo seletivo.

Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, acompanhar as notas de corte e mudar as escolhas quantas vezes quiser. Ao fim do prazo, vale a última opção registrada no sistema.

Assim como ocorreu na edição anterior, o Sisu 2026 terá uma única etapa de inscrição. Isso significa que os estudantes concorrem, em um único processo, às vagas oferecidas pelas instituições participantes para todo o ano letivo. O resultado da chamada regular está previsto para 29 de janeiro de 2026.

Mato Grosso do Sul tem vagas em quatro instituições

Em Mato Grosso do Sul, o Sisu 2026 reúne 6.434 vagas em quatro instituições públicas: UFMS, UEMS, IFMS e UFGD.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) concentra o maior número de vagas no Estado, com 3.233 oportunidades. Entre os cursos com mais vagas estão Inteligência Artificial, com 500, e Tecnologia da Informação e Ciências de Dados, com 300.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.284 vagas, com destaque para formações como Pedagogia, Enfermagem, Agronomia e Direito.

Já a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados, terá 957 vagas, com maior volume de oportunidades em cursos como Medicina e Psicologia.

No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), são 960 vagas. O curso de Sistemas para Internet está entre os que concentram mais oportunidades, com 120 vagas distribuídas entre Campo Grande e Aquidauana.

Sisu 2026 pode usar notas do Enem de até três edições

Uma das mudanças desta edição é que o sistema passou a considerar, para fins de inscrição e classificação, os resultados das três últimas edições do Enem: 2023, 2024 e 2025.

A seleção deve levar em conta a nota que gerar a melhor média ponderada de acordo com o curso escolhido, desde que o candidato não tenha se inscrito como treineiro.

Ferramenta ajuda a comparar cursos e acompanhar notas de corte

O portal do Sisu oferece uma ferramenta de consulta para pesquisar cursos por instituição, município, turno, grau acadêmico e modalidade de concorrência. O recurso permite que o estudante compare opções antes de finalizar a inscrição e acompanhe a variação das notas de corte durante o período.

Matrícula e lista de espera

Após o resultado da chamada regular, os estudantes selecionados devem realizar a matrícula dentro do prazo previsto no edital da instituição. O mesmo vale para os convocados por meio da lista de espera, que também exige atenção às datas divulgadas por cada universidade ou instituto.

Dúvidas

Para quem ainda tem dúvidas sobre o processo, o MEC mantém um espaço de Perguntas Frequentes (FAQ) e uma central telefônica de atendimento no número 0800-616161, voltada ao esclarecimento de informações sobre o Sisu e outros programas educacionais.

*Com informações do MEC