Prazo para declaração de rebanho entra na reta final em MS

Faltam exatos sete dias para que os produtores rurais de Mato Grosso do Sul concluam a declaração semestral de rebanho e a atualização cadastral obrigatória. O prazo encerra no dia 1º de dezembro, e a Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal (Iagro) reforça que não haverá prorrogação.

A campanha é obrigatória para todas as propriedades que possuem animais, independentemente da quantidade ou do tamanho da área. O envio fora do prazo pode gerar multas, restrições sanitárias e o bloqueio da emissão da Guia de Trânsito Animal (e-GTA), dificultando a comercialização e o transporte dos animais.

Segundo o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, o período deve ser respeitado pelos produtores. “Os produtores devem fazer a declaração de rebanho e atualização cadastral até o dia 1º. O prazo não será prorrogado”, afirmou.

Ele destacou ainda que o cadastro é considerado estratégico para o controle sanitário e a prevenção de doenças.

Como fazer a declaração

O processo pode ser realizado de forma online, pelo sistema e-SANIAGRO, considerado rápido e seguro. A atualização também pode ser feita presencialmente em uma Unidade Local da Iagro.

Durante o envio, o produtor deve atualizar informações como endereço, contatos, coordenadas geográficas, tipo de propriedade e dados sobre o rebanho — incluindo nascimentos, mortes, consumo e estoque por espécie.

Espécies abrangidas

A declaração inclui bovinos, bubalinos, equídeos, suínos, aves, caprinos, ovinos, abelhas, bicho-da-seda e espécies aquícolas. A obrigatoriedade também vale para aves e suínos mantidos apenas para subsistência.

Brucelose e trânsito de animais

Ao longo da campanha, é possível registrar a vacinação contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses. O registro deve ser feito até 31 de dezembro.

Até que o produtor finalize a atualização cadastral, a emissão da e-GTA segue bloqueada para todas as finalidades, exceto o abate.

Atendimento

Produtores podem esclarecer dúvidas pelo WhatsApp oficial da Iagro: (67) 99875-3796.

*Com informações da Semadesc