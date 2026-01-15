Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

DEFESA SANITÁRIA

Prazo para entrega de relatório da citricultura termina hoje em MS

Produtores têm até hoje para enviar documento obrigatório que monitora o greening e fortalece a defesa sanitária estadual.

Gabriela Porto

Produtores de citros de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos. - Foto: Comunicação Semadesc
Produtores de citros de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos. - Foto: Comunicação Semadesc

Produtores de citros de Mato Grosso do Sul precisam ficar atentos: termina nesta quinta-feira (15) o prazo para a entrega do Relatório Semestral de Vistoria e Monitoramento da Citricultura. Previsto na Resolução Semadesc/MS nº 36/2023, o documento é um dos principais instrumentos de defesa fitossanitária do estado, especialmente em um momento de rápida expansão da citricultura em Mato Grosso do Sul.

Relatório online e dados estratégicos

A obrigação atinge todas as propriedades com fins comerciais ou com mais de 50 plantas. O preenchimento é gratuito, rápido e feito de forma online, pelo site da Iagro. O relatório reúne informações sobre o monitoramento do psilídeo Diaphorina citri, vetor do HLB (greening), além da identificação e eliminação de plantas com sintomas da doença, considerada a mais severa da citricultura mundial por não ter cura.

Crescimento da citricultura

O cumprimento do prazo ocorre em meio a um cenário de forte crescimento da atividade no estado. Mato Grosso do Sul já registra mais de 7 milhões de mudas implantadas, cerca de 35 mil hectares de projetos prospectados e investimentos estimados em R$ 2,4 bilhões. A meta do governo é chegar a 50 mil hectares de pomares formados até 2030, aumentando a participação estadual na produção nacional de laranja e consolidando a citricultura como vetor de diversificação econômica e geração de renda.

Notícias Relacionadas

Grandes grupos, novos investimentos

O avanço da citricultura atrai grandes grupos nacionais, como a Cutrale, que já implantou grande parte de seus pomares em Sidrolândia e projeta atingir até 8 milhões de caixas por safra em plena maturidade. Outros empreendimentos, incluindo Cambuy, Frucamp, Agro Terena, Citrosuco e Grupo Junqueira Rodas, além de produtores independentes, também reforçam o movimento de expansão em MS.

Monitoramento e prevenção

Com o aumento da área plantada, a vigilância fitossanitária precisa avançar na mesma proporção. O Relatório Semestral transforma informações de campo em dados epidemiológicos, permitindo identificar áreas de maior risco, planejar manejos regionais e fortalecer as estratégias de prevenção e controle do HLB. Cada produtor, portanto, contribui para um sistema coletivo de proteção da citricultura.

*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos