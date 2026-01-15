Prazo para entrega de relatório da citricultura termina hoje em MS

Produtores de citros de Mato Grosso do Sul precisam ficar atentos: termina nesta quinta-feira (15) o prazo para a entrega do Relatório Semestral de Vistoria e Monitoramento da Citricultura. Previsto na Resolução Semadesc/MS nº 36/2023, o documento é um dos principais instrumentos de defesa fitossanitária do estado, especialmente em um momento de rápida expansão da citricultura em Mato Grosso do Sul.
Relatório online e dados estratégicos
A obrigação atinge todas as propriedades com fins comerciais ou com mais de 50 plantas. O preenchimento é gratuito, rápido e feito de forma online, pelo site da Iagro. O relatório reúne informações sobre o monitoramento do psilídeo Diaphorina citri, vetor do HLB (greening), além da identificação e eliminação de plantas com sintomas da doença, considerada a mais severa da citricultura mundial por não ter cura.
Crescimento da citricultura
O cumprimento do prazo ocorre em meio a um cenário de forte crescimento da atividade no estado. Mato Grosso do Sul já registra mais de 7 milhões de mudas implantadas, cerca de 35 mil hectares de projetos prospectados e investimentos estimados em R$ 2,4 bilhões. A meta do governo é chegar a 50 mil hectares de pomares formados até 2030, aumentando a participação estadual na produção nacional de laranja e consolidando a citricultura como vetor de diversificação econômica e geração de renda.
Grandes grupos, novos investimentos
O avanço da citricultura atrai grandes grupos nacionais, como a Cutrale, que já implantou grande parte de seus pomares em Sidrolândia e projeta atingir até 8 milhões de caixas por safra em plena maturidade. Outros empreendimentos, incluindo Cambuy, Frucamp, Agro Terena, Citrosuco e Grupo Junqueira Rodas, além de produtores independentes, também reforçam o movimento de expansão em MS.
Monitoramento e prevenção
Com o aumento da área plantada, a vigilância fitossanitária precisa avançar na mesma proporção. O Relatório Semestral transforma informações de campo em dados epidemiológicos, permitindo identificar áreas de maior risco, planejar manejos regionais e fortalecer as estratégias de prevenção e controle do HLB. Cada produtor, portanto, contribui para um sistema coletivo de proteção da citricultura.
*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul