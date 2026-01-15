Prazo para entrega de relatório da citricultura termina hoje em MS

Produtores de citros de Mato Grosso do Sul precisam ficar atentos: termina nesta quinta-feira (15) o prazo para a entrega do Relatório Semestral de Vistoria e Monitoramento da Citricultura. Previsto na Resolução Semadesc/MS nº 36/2023, o documento é um dos principais instrumentos de defesa fitossanitária do estado, especialmente em um momento de rápida expansão da citricultura em Mato Grosso do Sul.

Relatório online e dados estratégicos

A obrigação atinge todas as propriedades com fins comerciais ou com mais de 50 plantas. O preenchimento é gratuito, rápido e feito de forma online, pelo site da Iagro. O relatório reúne informações sobre o monitoramento do psilídeo Diaphorina citri, vetor do HLB (greening), além da identificação e eliminação de plantas com sintomas da doença, considerada a mais severa da citricultura mundial por não ter cura.

Crescimento da citricultura

O cumprimento do prazo ocorre em meio a um cenário de forte crescimento da atividade no estado. Mato Grosso do Sul já registra mais de 7 milhões de mudas implantadas, cerca de 35 mil hectares de projetos prospectados e investimentos estimados em R$ 2,4 bilhões. A meta do governo é chegar a 50 mil hectares de pomares formados até 2030, aumentando a participação estadual na produção nacional de laranja e consolidando a citricultura como vetor de diversificação econômica e geração de renda.