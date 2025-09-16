Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADE

Prazo para inscrição no concurso da magistratura termina nesta quinta-feira

Candidatos têm até 18 de setembro para garantir participação no certame que oferece 15 vagas de juiz substituto com salário de R$ 32 mil

Fernando de Carvalho

Candidatos têm até 18 de setembro para garantir participação no certame - Foto: Divulgação/TJMS
Candidatos têm até 18 de setembro para garantir participação no certame - Foto: Divulgação/TJMS

Encerra-se nesta quinta-feira (18), às 16h, o prazo para inscrição no 34º Concurso Público para ingresso na magistratura de Mato Grosso do Sul. O processo é feito exclusivamente pela internet.

O certame disponibiliza 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, com subsídio de R$ 32.289,54, além da formação de cadastro de reserva. Das vagas abertas, dez são para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência, três para candidatos negros e uma para candidatos indígenas.

A inscrição preliminar só será confirmada após o pagamento da taxa, no valor de R$ 320, que deve ser quitada até 19 de setembro. O boleto é gerado no ato da inscrição online.

Seleção em cinco etapas

As provas serão realizadas em cinco etapas, todas em Campo Grande. As duas primeiras fases estão sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as demais, da comissão organizadora.

A prova objetiva seletiva, com 100 questões de múltipla escolha, está prevista para 21 de dezembro.

Requisitos e regulamento

Para concorrer, é exigido bacharelado em Direito com diploma reconhecido e três anos de atividade jurídica após a graduação, além dos demais requisitos previstos no edital.

*Com informações do TJMS

