Prazo para inscrições nos concursos da Polícia Civil e SAS é ampliado

O prazo de inscrições para os concursos da Polícia Civil e da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS) foi prorrogado até 14 de agosto. As seleções oferecem vagas para agente de polícia judiciária, nas funções de investigador e escrivão, além de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas.

A alteração ocorre após problemas no sistema de inscrições devido à alta demanda de candidatos. Inicialmente, o prazo se encerraria em 8 de agosto.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.avalia.org.br. O novo calendário impacta outras etapas, como prazo para pagamento da taxa, envio de documentos para programas de reserva de vagas, publicações preliminares e definitivas de inscritos, além do período para correção de erros cadastrais.

Os editais completos, com todas as alterações, podem ser consultados no site www.concursos.ms.gov.br.

*Com informações do Governo de MS