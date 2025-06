Prazo para pagamento da inscrição do Enem termina nesta sexta-feira

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina nesta sexta-feira (27). Os participantes que não obtiveram isenção devem efetuar o pagamento até essa data para confirmar a inscrição no exame.

A taxa, no valor de R$ 85, pode ser paga por meio de boleto bancário (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança — dependendo do banco.

Estudantes concluintes do ensino médio em 2025, matriculados em escolas públicas, são isentos da taxa e, portanto, não terão boleto gerado. No caso do pagamento via Pix, basta escanear o QR Code disponível no boleto.

As provas do Enem serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.