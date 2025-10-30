Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

DIREITOS

Prazo para regularizar FGTS de trabalhadores domésticos termina nesta sexta em MS

Quase mil empregadores em MS foram notificados; dívida chega a R$ 4,2 milhões

Ana Lorena Franco

Débitos de FGTS atingem quase 2 mil vínculos em MS - Reprodução/Agência Brasil
Débitos de FGTS atingem quase 2 mil vínculos em MS - Reprodução/Agência Brasil

Trabalhadores domésticos de Mato Grosso do Sul podem ter seus direitos regularizados até esta sexta-feira (31), data-limite para que empregadores quitem pendências do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No estado, 956 empregadores receberam notificações sobre 1.864 vínculos de trabalho que acumulam uma dívida de R$ 4,2 milhões, enviados pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), sistema oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo dados do MTE, 80,5 mil empregadores estão cadastrados no DET, responsáveis por 154 mil vínculos, com débitos de FGTS que somam mais de R$ 375 milhões. A regularização garante aos trabalhadores proteção social e direitos fundamentais, como acesso a benefícios previdenciários e indenizações em caso de desligamento, e oferece aos empregadores segurança jurídica e evita complicações futuras.

Após o prazo, os empregadores que não regularizarem os pagamentos poderão ser formalmente notificados, com levantamento oficial dos débitos e possibilidade de sanções administrativas. O MTE orienta acompanhar as mensagens no DET e utilizar o eSocial Doméstico para emitir e quitar as guias de FGTS em atraso.

O Domicílio Eletrônico Trabalhista é a plataforma digital que centraliza a comunicação entre empregadores e o Ministério, permitindo envio rápido, seguro e com validade legal de notificações, intimações e avisos. A ação nacional destaca o papel educativo da fiscalização, buscando sensibilizar os empregadores para o cumprimento da legislação trabalhista e o respeito aos direitos de quem trabalha em casa, um setor estratégico para a economia e a proteção social no Brasil.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos