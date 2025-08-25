Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Preço da cesta básica cai 2,18% em Campo Grande, mas ainda compromete mais da metade do salário mínimo

Trabalhador precisa dedicar 112 horas de trabalho para adquirir os 13 produtos da cesta

Ana Lorena Franco

Produto com maior recuo foi a batata - Reprodução/Agência Brasil
Produto com maior recuo foi a batata - Reprodução/Agência Brasil

Em julho de 2025, o preço da cesta básica em Campo Grande caiu 2,18% em relação ao mês anterior, ficando em R$ 775,76, o que representou 55,25% da renda líquida de um trabalhador que recebe salário mínimo, mantendo a cidade como a sexta mais cara entre as capitais brasileiras.

Segundo a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Diesee), para adquirir os 13 produtos que compõem a cesta, o trabalhador precisou dedicar 112 horas e 26 minutos de trabalho, leve melhora em relação ao mês anterior, quando eram necessárias 114 horas e 56 minutos.

A queda nos preços foi impulsionada principalmente pela batata, que recuou 28,52%, seguida por banana, arroz agulhinha, açúcar cristal, café em pó, leite integral, feijão carioquinha, manteiga e carne bovina de primeira. Em contrapartida, farinha de trigo, tomate, pão francês e óleo de soja registraram altas, com o óleo de soja subindo quase 3%.

No acumulado dos últimos 12 meses, a cesta básica em Campo Grande subiu 5,26%, mesmo com quedas expressivas em produtos como batata (-60,53%), arroz agulhinha (-24,48%) e feijão carioquinha (-12,27%). Entre os itens que tiveram alta em um ano, destacam-se café em pó (90,06%), tomate (62,62%) e óleo de soja (26,23%).

