Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

economia

Preço de material escolar varia até 300% em Campo Grande

Segundo levantamento do Procon-MS, variação chega a 326% em produtos básicos da lista

Ana Lorena Franco

Levantamento indica queda no preço médio de alguns produtos em relação a 2024 -Foto: Reprodução/Agência de Notícias MS
Levantamento indica queda no preço médio de alguns produtos em relação a 2024 -Foto: Reprodução/Agência de Notícias MS

Levantamento do Procon Mato Grosso do Sul identificou variação de preços de até 300% em itens da lista de material escolar em Campo Grande, com pesquisa realizada em oito estabelecimentos entre 1º e 9 de dezembro, dados que podem mudar conforme estoque e promoções.

As maiores diferenças apareceram na caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores, que alcançou 326,5% de variação, no apontador Faber-Castell com depósito, com 317,5%, e no lápis Bic HB Evolution nº 2 redondo sem borracha, com 284,62%, cenário que reforça a necessidade de comparação antes da compra.

Na comparação com 2024, alguns produtos ficaram mais baratos, caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média caiu de R$ 25,79 para R$ 21,00, enquanto a cola Tenaz de 110 gramas manteve estabilidade, com preço médio de R$ 13,00.

O Procon Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), orienta que as escolas podem solicitar apenas materiais de uso exclusivo do aluno no processo didático pedagógico, com quantidades específicas e razoáveis, sem exigir marca, modelo ou fornecedor.

A legislação federal também impede a cobrança de itens de uso coletivo, como produtos de limpeza e materiais administrativos, já que esses custos devem integrar o valor da mensalidade escolar.

O órgão recomenda ainda pesquisar preços em diferentes lojas, avaliar a qualidade dos produtos e exigir nota fiscal, documento que comprova a relação de consumo e define o prazo de garantia.

Em caso de dúvidas ou denúncias, pais e responsáveis podem procurar o Procon Mato Grosso do Sul pelo site oficial e pelo telefone 151.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos