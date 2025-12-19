Preço de material escolar varia até 300% em Campo Grande

Levantamento do Procon Mato Grosso do Sul identificou variação de preços de até 300% em itens da lista de material escolar em Campo Grande, com pesquisa realizada em oito estabelecimentos entre 1º e 9 de dezembro, dados que podem mudar conforme estoque e promoções.

As maiores diferenças apareceram na caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores, que alcançou 326,5% de variação, no apontador Faber-Castell com depósito, com 317,5%, e no lápis Bic HB Evolution nº 2 redondo sem borracha, com 284,62%, cenário que reforça a necessidade de comparação antes da compra.

Na comparação com 2024, alguns produtos ficaram mais baratos, caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média caiu de R$ 25,79 para R$ 21,00, enquanto a cola Tenaz de 110 gramas manteve estabilidade, com preço médio de R$ 13,00.

O Procon Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), orienta que as escolas podem solicitar apenas materiais de uso exclusivo do aluno no processo didático pedagógico, com quantidades específicas e razoáveis, sem exigir marca, modelo ou fornecedor.

A legislação federal também impede a cobrança de itens de uso coletivo, como produtos de limpeza e materiais administrativos, já que esses custos devem integrar o valor da mensalidade escolar.

O órgão recomenda ainda pesquisar preços em diferentes lojas, avaliar a qualidade dos produtos e exigir nota fiscal, documento que comprova a relação de consumo e define o prazo de garantia.

Em caso de dúvidas ou denúncias, pais e responsáveis podem procurar o Procon Mato Grosso do Sul pelo site oficial e pelo telefone 151.