Preço de videogames pode variar até 58% em lojas online, alerta Procon-MS

Com a chegada do Dia das Crianças, o bolso dos pais pode sentir o peso dos preços dos videogames. Uma pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul revelou que os valores podem variar até 57% em lojas de comércio eletrônico, considerando pagamento à vista.

O levantamento, feito no dia 8 de outubro, analisou os preços de PlayStation 5 Slim, Xbox Série S e Nintendo Switch em seis sites diferentes. O maior salto foi registrado no Xbox Série S, que chegou a custar entre R$ 2.686,30 e R$ 4.241,99, uma diferença de 57,91%. O PlayStation 5 Slim apresentou variação menor, de 14,75%, sendo vendido entre R$ 3.660 e R$ 4.199,99.