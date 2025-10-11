Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

DIA DAS CRIANÇAS

Preço de videogames pode variar até 58% em lojas online, alerta Procon-MS

Karina Anunciato

O mesmo produto foi encontrado com valor entre R$ 2.686,30 e R$ 4.241,99 (Foto: Reprodução/ Procon MS)
O mesmo produto foi encontrado com valor entre R$ 2.686,30 e R$ 4.241,99 (Foto: Reprodução/ Procon MS)

Com a chegada do Dia das Crianças, o bolso dos pais pode sentir o peso dos preços dos videogames. Uma pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul revelou que os valores podem variar até 57% em lojas de comércio eletrônico, considerando pagamento à vista.

O levantamento, feito no dia 8 de outubro, analisou os preços de PlayStation 5 Slim, Xbox Série S e Nintendo Switch em seis sites diferentes. O maior salto foi registrado no Xbox Série S, que chegou a custar entre R$ 2.686,30 e R$ 4.241,99, uma diferença de 57,91%. O PlayStation 5 Slim apresentou variação menor, de 14,75%, sendo vendido entre R$ 3.660 e R$ 4.199,99.

Notícias Relacionadas

O Procon-MS alerta que, na hora de comprar, é importante ficar atento a detalhes como consumo de energia elétrica, garantia, política de troca da loja e, principalmente, links recebidos por redes sociais ou aplicativos de mensagens. Segundo a instituição, esses links podem ser fraudulentos, gerando prejuízos financeiros e colocando dados pessoais em risco.

Todos os preços, produtos e estabelecimentos pesquisados estão disponíveis no site do Procon-MS, em https://tinyurl.com/586ytt9e. Vale lembrar que os produtos estão sujeitos à disponibilidade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos