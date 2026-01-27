Preço do eucalipto para celulose sobe 30,6% em um ano em MS

O preço médio do metro cúbico empilhado de eucalipto clonal, conhecido como metro estéreo (mst), registrou alta de 30,6% em Mato Grosso do Sul no período de um ano. A valorização é impulsionada, principalmente, pela forte demanda da indústria de celulose.

Dados do Departamento Técnico da Famasul, divulgados no boletim Casa Rural – Florestas Plantadas de janeiro, mostram que o valor do mst passou de R$ 137,47, em novembro de 2024, para R$ 179,46 em novembro de 2025. O levantamento considera a modalidade “árvore em pé com casca”.

Crescimento do Eucalipto em Mato Grosso do Sul

A pesquisa foi realizada com sete empresas de diferentes segmentos, incluindo compradores e vendedores de eucalipto. As informações têm como base as regiões de Campo Grande e Três Lagoas, que concentram parte relevante da cadeia florestal no estado.

Segundo o boletim, a valorização da matéria-prima já vem sendo observada há algum tempo em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. A principal explicação é o aumento contínuo da demanda por madeira destinada à produção de celulose.

“A demanda de madeira para a produção de celulose tem valorizado o preço da matéria-prima em várias partes do estado”, aponta o boletim.

O documento destaca ainda que a construção de uma nova fábrica de celulose da Bracell, em Bataguassu, indica que o mercado deve seguir aquecido.

Distribuição e Concentração do Eucalipto

Mato Grosso do Sul possui atualmente 1,89 milhão de hectares cultivados com eucalipto, distribuídos em 74 municípios. A maior concentração está na costa leste do estado, região onde se formou o chamado cluster da celulose.

Dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (SIGA) mostram que Ribas do Rio Pardo lidera a área plantada com eucalipto no estado. O município concentra 26,8% do total, o equivalente a cerca de 506,5 mil hectares.

Principais áreas de cultivo

Na sequência aparecem Três Lagoas, com 19,2% da área cultivada, somando aproximadamente 362,8 mil hectares, e Água Clara, com 10,5%, o que representa cerca de 198,4 mil hectares.

*Com informações da Acrissul/Made in MS