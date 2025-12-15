Veículos de Comunicação
Preço dos combustíveis varia até 16% em postos de Campo Grande

Levantamento em 22 estabelecimentos aponta diferenças significativas entre formas de pagamento e tipos de combustível

Fernando de Carvalho

Pesquisa foi realizada no dia 8 de dezembro - Foto: Arquivo/Portal RCN67

O preço dos combustíveis em Campo Grande apresentou variação de até 16% no mês de dezembro, de acordo com levantamento realizado pelo Procon/MS em 22 estabelecimentos comerciais da Capital. A pesquisa foi feita no dia 8 de dezembro.

A maior diferença foi registrada no litro da gasolina comum, que teve variação de 16,10% nas compras com cartão de crédito, com preço médio de R$ 5,94. No pagamento em dinheiro ou débito, a oscilação chegou a 10,73%.

Já a gasolina aditivada apresentou variação de 16% no pagamento à vista, com valor médio de R$ 6,03.

O etanol comum registrou diferenças de 5,28% para pagamento à vista e 8,27% no crédito. No caso do etanol aditivado, a variação foi de 10,03%, observada apenas nas compras com cartão.

Entre os combustíveis diesel, o diesel S10 comum apresentou oscilação de 11,32% no pagamento com crédito, enquanto o diesel S10 aditivado teve variação menor, de 3,34%, no pagamento à vista.

Já o Gás Natural Veicular (GNV) manteve estabilidade nos últimos cinco meses. O metro cúbico foi comercializado, em média, a R$ 4,49 no pagamento à vista e R$ 4,69 no crédito.

Segundo o Procon/MS, diferenças entre postos e formas de pagamento seguem como um dos principais fatores que impactam o valor final pago pelo consumidor. O detalhamento do levantamento, com preços por posto e região, está disponível em informativos públicos da instituição.

*Com informações do Governo de MS

