Preço dos ovos dispara e comércio sente o impacto da alta

O aumento no preço dos ovos no Brasil é impulsionado por vários fatores, como as ondas de calor, o aumento no preço da ração e a proximidade da Quaresma. Em Campo Grande, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos no mercado atacadista chegou a R$ 227, em fevereiro, enquanto no mês anterior, o valor era de R$ 134. Nos supermercados, o preço da cartela de 20 ovos varia entre R$ 21,25 e R$ 28.

O aumento repentino está tornando mais difícil para o assalariado fechar as contas no final do mês. O empresário Renato Santos, por exemplo, não esperava um aumento tão rápido nos preços. “Esperava que aumentasse mais perto da Semana Santa, mas o aumento está chegando bem antes”, disse.

O preço dos ovos no Brasil subiu mais de 20% no último ano, a maior alta da década. Em Campo Grande, o aumento foi de 23,10% no acumulado de 2025, segundo dados do IBGE. O economista Eduardo Matos explica que a demanda crescente não foi acompanhada pela produção, que enfrenta uma série de desafios, como a necessidade de mais espaço, a aquisição de novas galinhas e o aumento dos custos.

O comércio local também sente o impacto dessa alta. Matheus Correia, dono de uma mercearia, afirma que as vendas caíram cerca de 50%, devido tanto à escassez de produtos quanto à inflação. “O consumidor muitas vezes não entende o motivo do aumento e, em alguns casos, opta por não comprar, o que afeta o comércio local”, disse ele.

Enquanto os preços não caem, a massoterapeuta Tania Mara busca aproveitar as promoções. “Quando tem promoção, as pessoas me avisam e eu vou buscar. Tenho que viver de promoção, porque está muito caro”, afirmou.

Como substituir o ovo na alimentação

O ovo é um dos alimentos mais nutritivos do dia a dia, sendo uma excelente fonte de vitamina B12 e gorduras boas para o cérebro. Entretanto, com a alta nos preços, muitas pessoas precisam reduzir o consumo. Para manter uma alimentação equilibrada, é essencial buscar outras fontes de proteína, tanto de origem animal quanto vegetal.

Entre as opções animais, carnes vermelhas, frango e peixe são boas alternativas. Já no grupo vegetal, feijão, lentilha e grão-de-bico oferecem quantidades significativas de proteína.

Confira as dicas da nutricionista Paula Saldanha: