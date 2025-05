Preços de combustíveis caem em Campo Grande; GNV sobe 1,07%

Os preços médios dos combustíveis apresentaram queda em Campo Grande durante o mês de abril, conforme levantamento divulgado pelo Procon de Mato Grosso do Sul. Dos oito tipos de combustíveis pesquisados, sete tiveram redução nos valores, com exceção do Gás Natural Veicular (GNV), que registrou aumento de 1,07%.

A pesquisa, conduzida pela Unidade de Orientação e Pesquisa (UORP), foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril em 14 postos da Capital. Foram considerados os preços praticados nas formas de pagamento em dinheiro, débito e crédito. Os dados indicam um movimento de estabilidade ou queda nos preços para a maioria dos combustíveis vendidos na cidade.

Variação nos preços dos combustíveis

A maior redução verificada foi no Diesel S10 comum, que no pagamento à vista passou de R$ 6,40 para R$ 6,22 – uma retração de 2,81%. O Diesel S500 comum também teve queda, de R$ 6,37 para R$ 6,27, representando variação negativa de 1,57%.

A gasolina comum, combustível mais utilizado, recuou 1,01%, passando de R$ 5,97 para R$ 5,91. Já a gasolina aditivada apresentou redução de 1,14%, sendo comercializada a R$ 6,09 em abril, frente aos R$ 6,16 do mês anterior.

Entre os combustíveis à base de etanol, o tipo comum caiu de R$ 3,99 para R$ 3,95, redução de 1%. O etanol aditivado teve uma variação menos expressiva, de apenas 0,24%, permanecendo com preço médio em torno de R$ 4,08.

Contrariando a tendência de baixa, o GNV foi o único item a apresentar alta no mês. O valor médio subiu de R$ 4,66 para R$ 4,71, independentemente da forma de pagamento, o que representa aumento de 1,07%.

Combustível Preço – Março (R$) Preço – Abril (R$) Variação (%) Gasolina Comum 5,97 5,91 -1,01% Gasolina Aditivada 6,16 6,09 -1,14% Etanol Comum 3,99 3,95 -1,00% Etanol Aditivado 4,09 4,08 -0,24% Diesel S10 Comum 6,40 6,22 -2,81% Diesel S500 Comum 6,37 6,27 -1,57% GNV 4,66 4,71 +1,07%

Recomendações do Procon-MS para economizar

De acordo com o Procon-MS, os consumidores devem adotar boas práticas para economizar ao abastecer. Recomenda-se comparar preços em postos de confiança, preferir horários com temperaturas mais amenas para abastecimento e evitar rodar com o tanque na reserva. Além disso, é fundamental verificar se o estabelecimento possui o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo), garantindo a procedência do combustível.

A pesquisa completa e o comparativo entre os meses estão disponíveis no site do Procon.