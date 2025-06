Preços de hortifrutis oscilam na CEASA/MS com impacto do clima

A passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul impactou o mercado de hortifrutis na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), provocando tanto reduções quanto aumentos nos preços de frutas, legumes e verduras. Apesar disso, a oferta geral permanece estável graças ao planejamento dos produtores.

Segundo a tecnóloga em alimentos e cotadora da DIMER (Divisão de Mercado e Abastecimento) da CEASA, Fernanda Zequim, os permissionários reduziram as compras de forma estratégica com a chegada da frente fria, evitando excesso de mercadoria e perdas. “Essa antecipação foi especialmente importante para produtos mais sensíveis ao frio, como frutas frescas e folhosas, cuja demanda tradicionalmente diminui durante os dias mais frios”, explica.

Queda nos Preços de Hortifrutis

Entre os principais itens com queda de preço está a alface crespa, que recuou 11,11%. A caixa de 7 kg passou de R$ 45,00 para R$ 40,00, impulsionada pela boa oferta nas hortas. O mamão Havaí também ficou mais barato: a caixa de 10 kg está custando R$ 65,00, uma queda de 13,33%, devido à desvalorização dos frutos e aumento pontual na oferta.

Outras frutas em queda são o melão espanhol, cuja caixa de 13 kg caiu de R$ 50,00 para R$ 45,00, e a melancia, vendida agora a R$ 1,50 o quilo — ante R$ 1,60 na semana anterior. O morango também teve recuo expressivo de 12,49%, sendo comercializado a R$ 45,00 a caixa de 1,5 kg.

No setor de hortaliças, destaque para a cenoura, com redução de 9,09%, vendida a R$ 50,00 a caixa de 20 kg. O brócolis, comercializado a R$ 3,00 o maço, também aparece entre os produtos com preços mais acessíveis nesta semana.

Aumento de Preços e Impacto do Clima

Por outro lado, alguns itens sofreram aumento. O maior reajuste foi registrado no quiabo, que ficou 18,18% mais caro, com a caixa de 15 kg passando de R$ 110,00 para R$ 130,00.

O limão Taiti também subiu: a caixa de 20 kg passou de R$ 35,00 para R$ 40,00, reflexo da oferta restrita por conta do clima, que tem limitado o ritmo da colheita. A abobrinha verde, outro produto sensível ao frio, aumentou de R$ 110,00 para R$ 130,00 a caixa de 20 kg.