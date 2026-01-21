Prefeitura abre inscrições para ambulantes atuarem no Carnaval 2026 em Campo Grande

O edital de seleção de vendedores ambulantes não circulantes, nas modalidades barraca, trailer e food truck interessados em atuar durante o Carnaval 2026, na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, está com inscrições abertas.

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), publicou no Diário Oficial do Município (Diogrande) nesta quarta-feira (21) o chamamento público, que recebe inscrições até às 17h desta quinta-feira (22). As inscrições devem ser realizadas de forma online, através de formulário eletrônico.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, preencher corretamente o formulário, com dados pessoais e a documentação exigida, como carteira sanitária atualizada e certificado de conclusão de curso de higiene e manipulação de alimentos, dentro do prazo de validade. Cada candidato poderá efetuar apenas uma inscrição, pessoal e intransferível e não será permitida a participação de pessoas legalmente impedidas ou estrangeiros em situação irregular no país.

Sorteio de seleção

A seleção dos ambulantes ocorre por meio de sorteio público, agendado para o dia 3 de fevereiro, no auditório da Esplanada Ferroviária. Apenas participarão do sorteio candidatos habilitados no edital de inscrição, com presença obrigatória no sorteio.

O comércio ambulante é autorizado na Avenida Mato Grosso, trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. A Prefeitura e a Fundac não fornecerão energia ou geradores, a responsabilidade é dos comerciantes.

Comercialização

A comercialização é dividida em duas categorias, Tipo 1, que engloba alimentos e bebidas não alcoólicas. Já no Tipo 2, permite a comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

A venda dos produtos poderá ocorrer a partir das 15h, com encerramento à meia-noite, em todos os dias de folia. A entrada de veículos permitida para a montagem é permitida das 8h às 14h.

Pontos de comercialização são divididos em 15 vagas para o comércio de alimentos e bebidas não alcoólicas (Tipo 1) e 25 vagas para bebidas alcoólicas e não alcoólicas (Tipo 2). No total, 40 pontos serão disponibilizados.

Cada ponto deverá ter 3 metros por 3 metros, devendo o ambulante atuar exclusivamente no espaço definido durante o sorteio. O edital prevê reserva de vagas para candidatos negros (10%) e para indígenas (5%), conforme legislação municipal. Caso não haja número suficiente de inscritos nessas categorias, as vagas restantes serão revertidas para ampla concorrência.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande