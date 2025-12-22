Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Prefeitura afirma estar em dia com repasses à Santa Casa em meio à greve

Administração municipal diz que mantém pagamentos regulares e aportes extras enquanto paralisação expõe crise financeira do hospital

Fernando de Carvalho

Fachada da Santa Casa - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Fachada da Santa Casa - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Prefeitura de Campo Grande afirma estar em dia com todos os repasses financeiros de sua responsabilidade destinados à Santa Casa e informa que, desde o início de 2025, vem realizando aportes extras mensais de R$ 1 milhão para auxiliar no custeio da instituição.

Segundo a administração municipal, diante do cenário de paralisação, a gestão mantém diálogo permanente com a direção do hospital e diz buscar alternativas para preservar a regularidade dos atendimentos e reduzir impactos à população.

O posicionamento é apresentado em meio à greve de servidores da Santa Casa, iniciada nesta segunda-feira (22), em protesto contra o atraso no pagamento do 13º salário e a proposta de parcelamento do benefício.

Greve escancara crise financeira do hospital

A paralisação mobiliza parte significativa dos cerca de 3.600 funcionários da instituição. Em assembleia, os trabalhadores rejeitaram a proposta de quitação do 13º em três parcelas a partir de 2026 e condicionam o fim do movimento ao pagamento integral do benefício.

Mesmo com a manutenção de aproximadamente 70% do efetivo para atendimentos de urgência, cerca de 600 manifestantes ocuparam o entorno do hospital, enquanto lideranças sindicais buscam interlocução com o Governo do Estado para destravar recursos.

Falta de insumos e sobrecarga agravam cenário

Além do impasse salarial, servidores denunciam escassez de medicamentos e insumos básicos, além de sobrecarga de trabalho e afastamentos por adoecimento. Profissionais relatam dificuldades para manter a assistência em uma unidade que opera com lotação constante e déficit de pessoal.

A situação levou o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) a alertar para o risco de colapso assistencial, após fiscalizações constatarem baixo estoque de medicamentos de emergência.

Impasse envolve município, Estado e hospital

Enquanto o município sustenta que cumpre os repasses pactuados e reforça os aportes extras, o Governo do Estado afirma não ter responsabilidade formal pelo pagamento do 13º salário, destacando que os repasses regulares estão em dia.

Já a Santa Casa aponta falta de caixa para honrar o benefício sem novos recursos, mantendo o impasse entre trabalhadores, gestores e entes públicos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos