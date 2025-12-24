Prefeitura autoriza Sesc-MS a administrar Horto Florestal por 20 anos

A Prefeitura de Campo Grande autorizou à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS), por meio do Sesc-MS, administrar o Horto Florestal. O acordo foi publicado nesta terça-feira (23) e terá vigência de 20 anos.

A autorização envolve a interveniência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), reforçando o caráter integrado da gestão do espaço público.

O Horto fundado em 1912, é um dos primeiros parques urbanos da capital e abriga um fragmento de mata nativa em meio à região central às margens do Córrego Segredo. O local possui ainda a Biblioteca Pública Municipal “Anna Luiza Prado Bastos”, uma pista de caminhada, pista de bocha, parquinho e espelho d’água, e se tornou durante anos ponto de encontro de famílias e palco de atividades culturais.

De acordo com o extrato publicado no Diogrande, Diário Oficial do Município, o termo não prevê transferência de recursos financeiros entre as partes. As despesas relativas à administração e à manutenção do Parque Florestal Antônio de Albuquerque, popular Horto Florestal serão custeadas pelo Sesc-MS, sem encargo para o Município, exceto nos casos em que a responsabilidade seja expressamente atribuída à Prefeitura ou decorra de sua gestão anterior.