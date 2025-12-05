Prefeitura avança em edital para recuperação asfáltica com previsão de obras até 2026

A autorização para abertura do edital de licitação destinado ao recapeamento de vias nas sete regiões urbanas de Campo Grande foi oficializada nesta sexta-feira (5). O documento que formaliza o processo já está em análise no departamento jurídico da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) e, nos próximos dias, será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município (PGM) para avaliação final.

Após a devolução à Selc, o edital será publicado no Diário Oficial, dando início ao processo licitatório.O investimento previsto é de R$ 42 milhões, valor que será destinado exclusivamente à mão de obra especializada para aplicação do novo material asfáltico.

A prefeita Adriane Lopes destacou que o pacote representa uma mudança significativa na manutenção viária da Capital ao substituir o tapa-buracos por intervenções estruturais.