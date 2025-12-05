Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CAMPO GRANDE

Prefeitura avança em edital para recuperação asfáltica com previsão de obras até 2026

Edital está em análise jurídica e prevê contratação de empresa especializada para recuperar vias em todas as regiões da cidade

Arthur Ayres

Intervenções vão abranger Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Intervenções vão abranger Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A autorização para abertura do edital de licitação destinado ao recapeamento de vias nas sete regiões urbanas de Campo Grande foi oficializada nesta sexta-feira (5). O documento que formaliza o processo já está em análise no departamento jurídico da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) e, nos próximos dias, será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município (PGM) para avaliação final.

Após a devolução à Selc, o edital será publicado no Diário Oficial, dando início ao processo licitatório.O investimento previsto é de R$ 42 milhões, valor que será destinado exclusivamente à mão de obra especializada para aplicação do novo material asfáltico.

A prefeita Adriane Lopes destacou que o pacote representa uma mudança significativa na manutenção viária da Capital ao substituir o tapa-buracos por intervenções estruturais.

“Esse projeto foi baseado em recapeamento moderno, com durabilidade estimada entre cinco e oito anos, reduzindo gastos anuais com reparos e proporcionando mais segurança e qualidade de tráfego. Com o lançamento do edital, a administração municipal inicia uma nova etapa de gestão, voltada para soluções duradouras e estruturais”, explicou a Prefeita.

O edital prevê a contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação funcional do pavimento em diversas vias urbanas. As intervenções abrangerão as regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo, incluindo serviços de reperfilamento e recapeamento.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a obra terá prazo estimado de 360 dias, ao longo de 12 meses, com recursos do Tesouro Municipal. De acordo com o secretário da Selc, André Moura de Brandão, a previsão é de que as obras tenham início no final do terceiro semestre de 2026.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

