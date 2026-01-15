Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados para vagas na Saúde, Educação e área jurídica

A Prefeitura de Campo Grande publicou, nesta quinta-feira (15), uma série de editais que convocam candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para atuar em áreas consideradas essenciais, como alimentação escolar, saúde, educação e setor jurídico. As chamadas foram feitas pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) e preveem apresentações já a partir desta semana, com prazos que variam conforme a função.

As contratações, segundo o comunicado oficial, são temporárias e têm como objetivo recompor equipes e preencher vacâncias sem interrupção de serviços. Por isso, a atenção aos prazos virou ponto central: em um dos editais, a apresentação foi marcada para o próprio dia 15 de janeiro, enquanto outras convocações concentram-se na próxima segunda-feira (19).

Merendeiros: maior lista atende rede pública e assistência social

A maior convocação é para a função de Merendeiro, destinada ao atendimento de unidades ligadas à rede municipal e à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS). Foram chamados candidatos da ampla concorrência, em faixa avançada de classificação, além de convocados por cotas raciais.

A apresentação foi marcada para 19 de janeiro, às 9h, na sede da SAS, localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Jardim TV Morena. No local, as orientações sobre entrega de documentos e formalização contratual deverão ser repassadas aos convocados.

Saúde: ambulâncias e atendimento psicológico recebem reforço

Na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), o reforço ocorrerá em duas frentes. Para o transporte de pacientes, foram convocados motoristas de veículos pesados (condutores de ambulância), com apresentação em 19 de janeiro, às 9h, no setor de RH da SESAU, na Rua Bahia, 280, Centro.

Já para a área assistencial, foram convocados psicólogos, com vagas distribuídas entre ampla concorrência e cotas. A apresentação também será no RH da SESAU, porém às 8h do dia 19 de janeiro, no mesmo endereço.

Jurídico: convocação urgente para o IMPCG

Na área jurídica, a convocação foi tratada como imediata. Três candidatos foram chamados para a função de Advogado, com atuação prevista no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). A apresentação foi marcada para 15 de janeiro, às 8h, na Travessa Pires Matos, 50, Bairro Amambaí.

Educação e manutenção: auxiliares devem conferir horários no edital

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) também entrou no pacote de convocação com vagas para Auxiliar de Manutenção. Nesse caso, a apresentação ocorrerá no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Como o cronograma pode variar conforme a lista nominal, a recomendação oficial é que os candidatos confiram o Anexo Único do edital no Diário Oficial para confirmar o horário exato de comparecimento.

Orientação geral: perder o prazo pode significar perder a vaga

As convocações seguem o rito do serviço público: quem não comparecer no dia, horário e local estipulados pode perder a vaga. Os candidatos deverão se apresentar com a documentação pessoal e comprobatória exigida nos editais originais dos processos seletivos.